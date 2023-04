Le petit oracle des plumes

Accueille les signes des plumes et écoute leur message ! Les plumes que tu croises sur ton chemin sont des signes envoyés par l'Univers. Selon leur couleur et leur particularité, elles peuvent être porteuses de messages. Grâce aux 43 cartes de ce petit oracle, tu pourras décrypter les signes laissés par les plumes afin de recevoir les messages de tes guides et répondre à toute question que tu pourrais te poser. Sois attentif aux synchronicités et connecte-toi à la puissance des plumes.