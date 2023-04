Le petit guide des runes nordiques. Apprenez à déchiffrer ce code ancestral d'introspection, de guidance et de divination

Décrypter le passé, décoder le présent et anticiper l'avenir grâce au savoir ancestral des runes nordiques. Explorez l'histoire des runes, un alphabet sacré employé il y a déjà plus de 2 000 ans par les peuples germaniques d'Europe du Nord. Découvrez la description de chacune d'entre elles, les phénomènes célestes qui lui sont associés et les messages qu'elles vous destinent. Apprenez différenctes méthodes de tirage, de la lecture d'une rune unique à l'interprétation de neuf runes, offrant un aperçu détaillés de votre situation.