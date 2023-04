Corrèze. 25 belles balades, 2e édition

25 BELLES BALADES EN CORREZE Plateau de Millevaches - Chemin de Saint-Jacques de Compostelle - Gorges de la Dordogne - Cascades de Gimel - Tours de Merle - Collonges-la-Rouge - Curemonte - Turenne... Pour quelques heures ou quelques jours, en famille ou entre amis, en mode découverte ou sportif, parcourez les plus beaux sentiers de Corrèze. Au pays des villages de grès rouge traversés par l'un des Chemins de Saint-Jacques, en passant par les somptueuses gorges de la Dordogne et le plateau de Millevaches, ce guide vous aide à mieux connaître la faune, la flore et le patrimoine. L'application mobile vous suit sur le chemin. SURVOLEZ les balades en 3D ECOUTEZ les chants d'oiseaux GEOLOCALISEZ votre position