Le français des infirmiers - Nouvelle édition. Médias et documents en ligne

Cet ouvrage multimédia montre la variété des activités réalisées par les infirmier(e)s en milieu hospitalier et expose les étapes de la prise en charge des patients au travers de plusieurs exemples de parcours de soins. Chaque chapitre propose une tâche professionnelle, déclinée en une multitude d'activités progressives et associée à des situations de communication spécifiques (avec le patient, le personnel médical, la famille, etc.). Les apprenants plongent ainsi dans le quotidien de la profession d'infirmier(e), apprennent à maîtriser les interactions qui en découlent, et deviennent graduellement autonomes sur le plan langagier. Toutes les compétences de communication sont abordées, à l'écrit comme à l'oral ; Les activités proposées s'articulent autour des vidéos, de documents audio et de documents écrits authentiques, photos ou schémas accessibles directement via un QR CODE ou lien Internet et un Code d'accès indiqué dans l'ouvrage. Cette édition annule et remplace l'édition Le français des infirmiers avec DVD (ISBN 978 2061 2282 8)