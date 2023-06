Deux par deux - Et si la réalité dépassait la fiction ?

Et si la réalité dépassait la fiction ? Dans la salle d'attente du service de cardiologie de l'hôpital Cochin, les patients sont nombreux. Ce jour-là, ils attendent leur tour, deux par deux. Certains sont venus consulter ensemble, les autres sont accompagnés par un proche. Dans ce calme quasi routinier, entrecoupé de conversations à voix basse, Claire, la cardiologue, rythme les aiguilles de l'horloge en invitant ses patients à la suivre dans le cabinet de consultation. Puis soudain, tout bascule. En une fraction de seconde, des hommes cagoulés et armés font irruption et prennent les patients en otage. Passées les premières minutes de sidération, le rôle de chacun sera décisif pour canaliser ses émotions et sortir vivant de cet enfer, sans trop de bleus au corps et à l'âme...