L'Intrépide Amazone

Auvergne, XVIe siècle. La petite Magdeleine, fille du seigneur de Saint-Nectaire au service du Roi de France, fait preuve, dès son plus jeune âge, d'une grande curiosité et d'un caractère bien affirmé. Maîtrisant rapidement la lecture et l'écriture, elle souhaite, comme ses frères, s'initier au maniement des armes et à l' équitation. Toujours aussi résolue à prendre son destin en main, c'est un mariage d'amour qu'elle conclut des années plus tard en épousant le seigneur de Miremont,. Alors que les conflits entre catholiques et huguenots éclatent un peu partout, Magdeleine, élevée dans la religion catholique, se convertit au protestantisme suite aux massacres de la Saint-Barthélémy. Prête à tout pour défendre son territoire, elle n'hésite pas à prendre les armes et se transforme en véritable guerrière à cheval.