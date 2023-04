Quels sont ces êtres "dans l'enclos" ? Des bovins, des ovins, des animaux de cirque ? Non, des humains comme vous et moi. Ils tournent en rond, confinés, prisonniers de leurs fantasmes, de leurs destins. Car on ne s'évade pas de l'enclos. Gordon malade de frustration, Jean-Jacques qui se mutile pour nourrir sa compagne, Willy le député féminicide... Et Jacqueline, Napoléon, Adèle, Petula, Théo, les prénoms défilent. C'est que, derrière l'arbre de chaque prénom se cache la forêt intérieure des sentiments et des actes... Dans ce mélange de nouvelles et de textes brefs, chaque histoire, chaque tranche de vie, chaque élucubration mentale, traumatisme, fantasme d'adolescent, désir inassouvi exprime avec une économie de mots ce qui crucifie des personnages finalement proches de nous. Tenus en haleine par ce tourbillon, nous nous cramponnons à l'auteur qui nous emmène là où nous ne l'attendions pas.