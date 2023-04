Certaines ombres rêvent

Dans une allégorie terrible de notre monde, une femme artiste et les diverses métamorphoses animales d'un homme se perdent, se cherchent, se retrouvent, se perdent à nouveau, et nous tracent par leur errance un chemin de rédemption. Un roman qui s'apparente au conte, en même temps qu'une allégorie. "Ce voyage intérieur est une merveille, par ses mots, ses silences, son mystère. On ne peut que tomber sous le charme de cette plongée onirique dans l'esprit des différents animaux qu'incarne le protagoniste". (Carl Norac) "Un délicieux conte philosophique [... ] On sort ravi de suivre Véronique Biefnot dans un pareil récit dont l'écriture ciselée reste en permanence au service des questions qu'elle soulève en une joyeuse bousculade". (Carl Vanwelde) "Très vite, la magie opère ! C'est superbe et passionnant [... ]" (Marc Wilmet). Véronique Biefnot est comédienne, romancière et peintre. Elle a présenté diverses émissions de télévision à la RTBF ; interprété une quarantaine de premiers rôles sur les scènes de théâtres belges et français, réalisé des adaptations théâtrales et des mises en scène, monté un atelier de réalisation de costumes, fait quelques apparitions au cinéma et travaille régulièrement pour les studios de doublage en tant que comédienne ou directrice artistique. Plusieurs de ses romans ont été publiés chez Héloïse d'Ormesson, au Castor Astral et en livre de poche. Elle a aussi co-écrit six romans avec Francis Dannemark sous le nom d'auteur de Biefnot-Dannemark.