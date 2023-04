The Frenchman

Le premier thriller puissant et réaliste d'un ancien agent de la DGSE Espion aux multiples légendes, Alec de Payns travaille à la DGSE, les services secrets extérieurs français. C'est lors d'une mission en Sicile qui tourne mal qu'il comprend qu'il y a une taupe dans son équipe. Alors qu'une enquête s'ouvre en interne, de Payns est envoyé au Pakistan pour infiltrer une usine de produits agricoles soupçonnée de fabriquer des armes chimiques. Quel lien unit ces deux missions pourtant si différentes en apparence ? Et sur qui de Payns peut-il compter autour de lui ? Entouré d'ennemis, il craint le pire non seulement pour lui et sa famille, mais également pour la France, menacée par une attaque terroriste imminente...