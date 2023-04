Matière, plaisir, bonheur. En mémoire de Jean Salem

Matière, plaisir, bonheur sont sans aucun doute les trois thèmes essentiels de l'oeuvre du philosophe Jean Salem, disparu en janvier 2018. Ce sont aussi trois champs du questionnement philosophique que partagent celles et ceux, collègues et amis, qui lui rendent hommage dans ces pages. L'ensemble que forment ces contributions porte sur les différentes périodes et questions dont Jean Salem était lui-même spécialiste, ou les aborde par des biais inattendus : l'atomisme et l'épicurisme de l'Antiquité, la philosophie classique et le matérialisme des Lumières, le matérialisme moderne et ses critiques, la tradition marxiste, le pragmatisme, la pensée économique, la philosophie du vin ou encore la lecture philosophique des oeuvres littéraires. Ce volume propose ainsi un aperçu de l'état des recherches sur le matérialisme, sous ses différentes formes et dans ses interactions avec les autres traditions philosophiques.