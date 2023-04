Léonard de Vinci, génie des langues

Consacrer un ouvrage à Léonard de Vinci est sans doute l'une des rares occasions de pouvoir symboliquement s'asseoir face à l'un des plus grands génies humains et de tenter de percevoir à travers ses écrits quelques bribes d'une pensée dont la fécondité a traversé les siècles. A la fois peintre, architecte ou encore ingénieur, Léonard a aussi livré une réflexion scientifique majeure et pourtant peu exploitée sur le langage. Cet ouvrage se propose donc de revenir sur cette facette peu décrite de son savoir et de s'intéresser non seulement à son profil de locuteur durant l'effervescence linguistique des XVe et XVIe siècles, mais aussi à ses travaux précurseurs en matière de physiologie et d'acoustique de la parole et de description terminologique.