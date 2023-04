La série Normal People. Arrière-plans littéraires et mise en scène

Cet ouvrage analyse et interroge la mise en scène et l'adaptation du roman de Sally Rooney Normal People dans la série, qui porte le même titre, en douze épisodes produits par Elements Pictures et Hulu Originals, et diffusés au printemps 2020 sur BBC Three. Il est pertinent de préciser les modalités de réalisation et d'adaptation d'un récit littéraire dans le format de la série audiovisuelle. Celle-ci a sa temporalité et une envergure propres, et une forte inscription dans l'imaginaire social, qui appellent des modalités d'adaptation spécifiques. Le thème central du roman de Sally Rooney, la première expérience amoureuse, commande une réflexion nourrie du croisement avec certains Fragments d'un discours amoureux de Barthes.