Islande. Reykjavik, Cercle d'or, Côte Sud, Snaefellsnes

Reykjavík, péninsules de Reykjanes et de Snaefellsnes, cascade de Gullfoss, lagune de Jökulsárlón, îles Vestmann et leurs colonies de macareux, sources chaudes et restaurants de langoustine, randonnée dans les Hautes Terres et au pied du glacier Vatnajökull : suivez le guide ! - Des cartes grand format dépliables par ville et par région- Les incontournables, visites et bonnes adresses localisés sur les cartes- Des randonnées et des activités pour découvrir l'île autrement. Tous les bons plans testés par nos auteurs pour vivre à l'heure de l'Islande !