Eivissa et sa citadelle, villages éclatants de blancheur du Centre, côte sauvage et escarpée du Nord, criques de rêve du Sud, Formentera et sa douceur de vivre, tables campagnardes et cafés bohèmes, temples de la nuit, fêtes légendaires et bars de plage : suivez le guide ! - Des cartes grand format dépliables par ville et par région- Les incontournables, visites et bonnes adresses localisés sur les cartes- Des randonnées et des activités pour découvrir l'île autrement. Tous les bons plans testés par nos auteurs pour vivre à l'heure d'Ibiza et Formentera !