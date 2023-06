Cahier de détente de l'ASV "Spécial NAC". Diverstissement pour apprendre et réviser entre deux clients

Pourquoi un cahier de détente ? Parce qu'il y a parfois un moment dans une journée de travail où l'on peut se poser quelques minutes. Pourquoi ne pas en profiter pour se tester, faire des QCM, pour voir où l'on en est de ses connaissances autour des animaux et de leur médecine ? Et en particulier des NAC, si curieux, si divers et très présents dans nos cliniques. Une ou deux pages par jour, ou plus, ou moins, pour réviser ses connaissances, et aussi sans doute apprendre plein de petits détails, comprendre la signification de certains mots, la particularité d'une race de cochon d'Inde, les curiosités anatomiques des reptiles... Les solutions sont accessibles sur la même page pour que tout soit facile, rapide, ludique... A vos crayons !