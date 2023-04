Le goût de l'amitié

L'amitié est un pacte singulier. Elle s'éprouve ou s'use en liberté : son étymologie laisse ouverte sa définition - amicus, l'ami, dérivé d'amare, aimer. L'amitié serait-elle une émotion moins fragile que l'amour, moins sujette à l'illusion et au malentendu ? L'amour a le loisir, et même le luxe, de s'extraire du temps. L'amitié oblige à s'y confronter. Subtile et difficile, délicieuse et dangereuse, elle est précieuse pour qui aime vivre vraiment. Exigeante, elle réclame de l'intimité mais refuse l'intrusion ; elle demande de la compréhension mais s'offusque de la complaisance ; elle exige de l'écoute mais autant de paroles. Elle n'est que bienveillance, mais s'use sans confrontatioons. Partagée, trahie ou sublimée, l'amitié est partout dans la littérature, chez Pétrarque, Montaigne, La Boétie, Jean-Jacques Rousseau, Jean de La Fontaine, Henry James, John Steinbeck, Chaïm Potok, Simone de Beauvoir, Mathias Enard, Emmanuel Carrère, Sándor Márai, Henri-Pierre Roché, Vincent Delecroix, J. -B. Pontalis et bien d'autres...