L'Oracle de la Terre d'Ankaa. Comprendre et libérer ses blocages transgénérationnels

L'Oracle de la Terre d'Ankaa est un outil de développement personnel puissant axé sur la lignée familiale. Les difficultés que vous rencontrez dans votre vie peuvent en effet être l'héritage de souffrances vécues par vos ancêtres et inscrites dans votre mémoire cellulaire. Grâce aux 50 cartes de cet oracle, illustrées avec subtilité et délicatesse, vous pourrez cibler, comprendre et dénouer les blocages liés à votre famille : relations toxiques, autosabotage, angoisses... Dans le livre d'accompagnement de 144 pages, vous découvrirez la signification de chaque carte ainsi que les techniques de nettoyage émotionnel pour apaiser vos blessures et libérer l'ensemble de votre lignée.