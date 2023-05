Loup. Les Lopcande - Yanaël - Tome 1

Réédition Yanaël est un jeune loup particulier : ses dons, tout autant que sa personnalité, le rendent unique. Exclu de son clan, il se retrouve seul et livré à lui-même. Il ne peut compter que sur Loup, son alter ego lupin, qu'il adore et avec qui il partage un lien inaltérable. Après deux ans passés à tenter de se construire une nouvelle vie, un changement dans son ancienne meute vient bouleverser son existence. Adam, Second de l'Alpha, semble prêt à tout pour l'aider à trouver sa place parmi les siens. Pourtant, les dangers rodent, sournois et impitoyables. Ses talents et le soutien de ses nouveaux amis seront-ils suffisants pour lui permettre de relever et remporter les défis qui jalonnent sa route ?