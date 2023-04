J'ai arrêté de manger de la viande. Mes conseils, infos et recettes gourmandes pour vous aider à passer le cap !

Un concept inédit de livre illustré pour une transition sans pression ! Et si c'était le moment de manger moins de viande, voire plus du tout ? Poussé par votre curiosité, par vos convictions (bien-être animal, écologie...), par votre ado qui a subitement décidé de devenir végétarien, par votre portefeuille, ou par toute autre raison qui vous est propre, vous décidez de vous lancer. Et c'est là que de multiples questions se posent. Par quoi remplacer la viande dans mes plats ? Est-ce que l'on risque des carences ? Adolescent, enfant, femme enceinte, sportif : quels sont les besoins spécifiques à ne pas négliger ? Est-ce que je vais devoir " manger triste " ? Quels sont les basiques à avoir dans mon frigo et mes placards ? Emporté par le trait d'Emmanuelle Teyras, apprenez en images les infos essentielles pour diminuer votre consommation de viande sans risques et sans angoisses, et découvrez 50 recettes pour vous lancer en toute gourmandise. Un guide graphique malin pour apprivoiser une nouvelle façon de manger !