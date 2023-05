Après L'extase du prédateur, voici le second volet des aventures de Monsieur. Les années clandestines raconte une des voies possibles que le peuple français aurait pu emprunter en 1789 et dans les années qui ont suivi si les aliénés du pouvoir, politique et économique, ne l'en avaient empêché. "La bourgeoisie savait bien ce qu'elle voulait" , dit Pierre Kropotkine dans son livre de 1909, La grande révolution. Il s'agissait de prendre la place de la monarchie pour asservir à son compte les Français. Les années clandestines, c'est cet instant de suspens où tout peut encore basculer dans une véritable révolution. Le moment où l'anarchie peut exister. Il est question ici de la vraie anarchie, pas de la pitoyable caricature qu'on en livre communément. Alors, Les années clandestines : livre politique ? Oui, absolument. Livre d'espoir ? Oui, même si le récit raconte un échec. Mais, cent fois sur le métier, remets ton ouvrage. Livre subversif ? Oui, certainement, c'est là son but. Livre d'aventure ? Oui, évidemment, héritier qu'il est de la grande époque des romans-feuilletons. Livre érotique ? Oui, sans aucun doute. Erotique comme l'était le Divin Marquis. Livre de libération ? Oui dans la mesure où, au travers dudit érotisme, il s'attaque aux schémas classiques des rôles traditionnellement attribués à l'un et l'autre sexe - loin, bien loin d'un catalogue de fantasmes sexuels. Livre de combat ? Oui, définitivement. Chaque mot a été écrit avec une plume trempée dans la nitroglycérine afin que, s'il en reste quelque chose, il soit toujours aussi dangereux dans l'avenir que lors de son écriture. Dangereux et détesté de tous les pouvoirs. Irrécupérable. A jamais.