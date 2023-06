Un voisin si rassurant - L'ultime cavale + 1 roman gratuit

Un voisin si rassurant, Rachel Lee En arrivant dans le Wyoming pour s'occuper de la fille de Lily, sa soeur jumelle, Jazz est séduite par la sérénité des lieux. Séduite aussi par Adam, son voisin, qui est le seul dans le village à ne pas la prendre pour Lily. Mais cette confusion va bientôt lui attirer les pires ennuis. Fleurs fanées, lettres anonymes... Les menaces se multiplient, et la présence d'Adam à ses côtés est de plus en plus précieuse... L'ultime cavale, Juno Rushdan Accusés de trahison par la CIA, les membres de l'unité Topaz sont traqués sans relâche par leur ex-chef d'équipe : Kelly Russell. Pourtant, Hunter Wright, leur chef, a le plus grand mal à croire à la culpabilité de Kelly. Les souvenirs qu'il a gardés d'elle sont ceux d'une collaboration sans faille et... d'une nuit d'amour torride. Se pourrait-il que Kelly elle aussi ait été manipulée ? + 1 roman gratuit dans ce livre : Hanté par le doute, Lena Diaz - réédité