Petits mystères en campagne

Après un divorce et la faillite de son agence de détectives, Marion retourne vivre dans son village natal. Mais entre la mauvaise humeur de sa fille Lola et les retrouvailles contrariées avec son ancien amour de jeunesse, ce nouveau départ s'avère bien plus difficile qu'elle ne l'imaginait. Le pire reste à venir lorsque Lola devient la principale suspecte d'une série de cambriolages. Marion décide alors de mener sa propre enquête pour innocenter sa fille.