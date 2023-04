Oser transformer sa vie à 30, 40 ou 50 ans. Révéler ses talents et (re)trouver sa voie

Il n'y a pas d'âge pour (re)changer de voie ! Certaines vies ressemblent à des autoroutes au tracé rectiligne, d'autres à des chemins pleins de virages et d'incertitudes ; la mienne fait partie d'une dernière catégorie : l'échangeur routier ! J'ai si souvent sauté d'une vie à l'autre, changé de métier et même de pays que je suis devenue une " super experte " en modification de trajectoire. J'ai compris une vérité absolue sur ces tournants : ils sont à la fois des moments angoissants et l'occasion stimulante de faire le point sur soi et sur ce qui nous encombre. En réalité, le changement de vie n'existe pas. De notre naissance jusqu'aux derniers instants, nous poursuivons une aventure unique, la nôtre. Mais cette vie singulière n'est pas un destin. Nous avons notre mot à dire, à chaque instant, y compris dans les périodes les plus critiques où tout semble nous échapper. Avec ce guide, je vous aiderai à faire le tri entre ce que vous souhaitez garder et ce que vous voulez abandonner. Je vous aiderai à découvrir vos talents et à savoir les transformer en opportunités. Comme ces milliers d'hommes et de femmes que j'ai eu le bonheur et la chance d'accompagner dans mes différentes missions de formation et de coaching, je vous enseignerai à faire preuve d'empathie et de bienveillance envers vous-même afin de trouver ce qui vous convient vraiment.