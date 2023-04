50 clés pour aider un ado à haut potentiel

Une hypersensibilité, une curiosité et des passions dévorantes pour certains sujets, des interrogations existentielles qui confinent à l'angoisse et une conception exacerbée de la justice et du sens à donner à la vie... Les adolescents à haut potentiel vivent la sortie de l'enfance plus tôt que les autres et ce que l'on nomme " la crise d'ado " de façon plus intense et plus longue. D'autant plus que le haut potentiel peut engendrer des difficultés sur le plan scolaire... En 50 clés, les auteures spécialistes du haut potentiel livrent des Eclairages, des Conseils et des Activités aux parents afin qu'ils comprennent mieux leurs ados HP, les aident à traverser passer le cap et à construire un vrai projet de vie.