Se libérer du sentiment d'imposture. S'autoriser à croire en soi

" Est-ce bien moi qui ai réussi ? ", " Est-ce que mon succès est mérité ? ", " Ai-je le droit d'être à cette place ? "... Le sentiment d'imposture exprime la crainte d'être prise en flagrant délit de tromperie d'une personne qui n'a pourtant pas l'intention de tromper ni d'abuser de son entourage. Comme si elle avait l'impression de ne pas être à la bonne place au bon moment, de ne pas la mériter, ou d'occuper (sans l'avoir voulu) celle d'un autre. Il est dans la majorité des cas, indétectable, car chacun met tout en oeuvre pour le dissimuler, mais la personne qui a le sentiment de tromper les autres est tellement habitée par cette appréhension, qu'elle se sent coupable ! Elle en vient à douter d'elle ou du bien fondé de ses actions, de sa présence, sans forcément être en mesure de l'expliquer ni de comprendre pourquoi. Cet ouvrage éclaire les causes du sentiment d'imposture et livre des pistes pour s'en délivrer.