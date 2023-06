L'été où Elodie

Lorsque Sylvie retourne dans sa maison en Provence avec sa fille Emma, elle est loin de se douter que son passé leur tend une embuscade... Un thriller psychologique et familial qu'on ne lâche pas. Elodie était belle Elodie était intelligente Elodie était manipulatrice Elodie est morte Au coeur d'un été étouffant, marqué par des incendies d'une violence inhabituelle, Sylvie doit quitter Londres pour retourner dans sa maison en Provence, où elle n'a pas mis les pieds depuis dix ans. Accompagnée d'Emma, sa cadette, elle tente de dépasser le sentiment d'effroi que lui inspire cet endroit. Que s'est-il réellement passé cet été 83 ? Qu'est-il arrivé à Elodie, sa fille aînée ? Elodie qui obtenait toujours ce qu'elle voulait. Elodie que les gens du village comparaient à l'une des "Manson Girls". Elodie, disparue à l'âge de quatorze ans. Tandis que le mercure grimpe et que les feux se rapprochent, Sylvie sent poindre une menace bien plus effrayante. Qui pourrait tout changer.