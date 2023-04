Dans Mémoires des pluies, l'auteure s'appuie sur l'intensité des pluies et leur fonction régénérante, pour dire les nostalgies de l'enfance et de l'amour enfui. En convoquant et en dialoguant avec le monde végétal, animal et celui des émotions humaines Sibylle Bolli nous entraine au coeur de sa vibration poétique et d'une intimité qui révèle une part d'universel. C'est une ode à l'essentiel avec un très beau travail sur les sonorités. L'écriture est élégante, ciselée. Si elle semble douce, la vie et la mort s'y entremêlent.