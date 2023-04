Un guide complet dans la collection " Résiliences " pour faire son pain à la maison, le plus simplement possible : des pains de toutes sortes, avec ou sans levain, des galettes maghrébines aux foccacias en passant par l'incontournable pain de campagne. Journaliste (Arte, Milk, Le Fooding), Farah Keram confectionne dans sa cuisine toutes sortes de pains : des pains traditionnels français comme des galettes maghrébines. Elle propose des recettes ultra-simples que chacun pourra réaliser avec succès. Son livre, écrit dans une démarche d'autonomie, fait la part belle aux pains de semoule, aux délicieuses galettes rapides et au pain cuit en cocotte ou en tajine.