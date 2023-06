Miniconte le joueur de flute

Il était une fois, en Allemagne, une ville qui s'appelait Hamelin. Ses habitants étaient aussi gourmands qu'ils étaient riches, et leur plus grand plaisir était de se régaler de poulettes bien grasses et de pâtés croustillants. Le soir de Noël, des milliers de rats se faufilèrent, attirés par l'odeur des mets de fête qui s'y préparaient. Pressé de s'en débarrasser, le maire annonça qu'il donnerait mille écus à qui chasserait les rats. Un beau matin, un étrange troubadour vint frapper à la porte du village...