Le théatre de Slavek

Notre héros, le jeune Slávek Sykora est renversé par le carrosse d'un aristocrate qui, au titre de dédommagement, offre à ses parents une forte somme d'argent pour palier à son éducation et à son avenir... Ce comte provoque involontairement son infirmité, mais par la suite, il l'aidera, le conseillera et à la mort de son dernier parent, son père bien-aimé, il l'invitera dans sa propriété éloignée de Prague, transformée en un domaine thermal avec ses bains, sa riche bibliothèque, son théâtre... véritable phalanstère dédié à la culture et au savoir. Il croise Mozart, Casanova, Vivaldi, les grands maitres Italiens et Allemands qui font la renommée de l'Opéra. Devenu gardien du théâtre, il devient "le Maître des Lumières" des spectacles mis en scène, mettant en oeuvre bien des trouvailles jouant ainsi des contrastes pour mettre en valeur les danseurs, musiciens... sans oublier les acteurs. Chant d'amour à la ville de Prague et à sa magie, l'auteure propose ici un roman qui flirte avec le conte.