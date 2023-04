Le printemps. Recettes, bricolages & autres créations

Cette collection de cahiers de bricolages joliment illustrée propose différents projets écologiques pour créer en fonction des saisons ! Dans ce tome sur le printemps, le jeune lecteur retrouvera : -Des recettes printanières simples et délicieuses qui initient l'apprenti cuisinier à l'alimentation locale et saisonnière (smoothie vert, chips de chou frisé...) ; -Des petits bricolages faciles et amusants, expliqués étape par étape ; -Des projets de jardinage et de culture saisonniers.