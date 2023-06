Les petites histoires Filliozat: La famille

Parce qu'aujourd'hui plus que jamais, la famille se réinvente... 3 histoires qui interrogent et revisitent les schémas familiaux : Le reportage Les vacances à la mer L'assiette A chaque fin d'histoire, un éclairage psy simple pour décrypter la situation. Des outils pour apprendre à exprimer ses besoins et éviter les crises. Un livre pour les enfants dès 4 ans.