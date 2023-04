Fabienne Verstraeten enquête sur le destin de deux hommes, otages de l'Histoire. De détails en méditation, de souvenirs en zones d'ombre, le récit tente de circonscrire ce qui s'inscrit de manière obscure dans la succession des générations. Pas à pas, comme les porteurs du cercueil d'Aloïs sur la place communale de Jette, nous approchons le mystère. W ou le Souvenir d'enfance est, comme vous le savez, un splendide livre de Perec, alternant fiction et autobiographie. V. ou la mélancolie s'inscrit dans cet héritage littéraire. A partir d'une photographie de funérailles nationales dans les années 1960 en Belgique, Fabienne Verstraeten enquête sur le destin de deux hommes, otages de l'Histoire. Le premier (Aloïs, le père), résistant de l'ombre, fut fusillé par les Allemands en 1943. Le second (André, le fils), douta cependant de l'héroïsme de son père et sombra dans une indicible mélancolie. Soixante-dix ans plus tard, il mit un terme à sa vie, et sans doute à sa mélancolie, en sautant par une fenêtre de la maison de retraite où il finissait ses jours. De détails en méditation, de souvenirs en zones d'ombre, le récit tente de circonscrire ce qui s'inscrit de manière obscure dans la succession des générations. Pas à pas, comme les porteurs du cercueil d'Aloïs sur la place communale de Jette, nous approchons le mystère.