La Documentation photographique N° 8152/2023-2 : L'Amérique latine

En Amérique latine, la décennie 2010 s'est ouverte avec l'espoir de l'avènement de sociétés moins inégalitaires et de régimes démocratiques stables. Douze ans plus tard, les difficultés structurelles qui persistent dans la plupart des pays de la région ont tempéré cet enthousiasme. Continent multiple aux dynamiques contrastées, l'Amérique latine vacille sur le chemin de l'émergence, mais demeure un lieu fécond de luttes et d'innovations politiques et sociales. Les structures du développement L'invention de l'Amérique latine Les crises environnementales L'extractivisme L'énergie La souveraineté alimentaire Alimentation et santé publique Logement et droit à la ville L'urbanisation : le cas de Lima Mobilités et transports Géopolitiques Brésil : l'émergence en question Modèles et contre-modèles environnementaux Culture, éducation et société au Mexique Soft Power Les influences extérieures La Guyane, Amérique latine française ? Les grandes entreprises translatines Le Green Grabbing Peuplement, population, luttes Une nouvelle constitution au Chili Autochtonie(s) Féminismes Une violence structurelle Métissage(s) Les migrations