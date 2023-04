Le ventre creux

Bénévole aux Restos du Coeur, Bastien Stisi raconte son quotidien et ses rencontres avec les ignorés de l'existence. Chaque lundi soir, Bastien est bénévole au sein de l'une des associations les plus célèbres de France : Les Restos du Coeur. Sa mission et celle de ses camarades est de distribuer des repas, du café, de la soupe, de l'attention, à ceux qui en réclament. Ils sont 100, 150, 200, parfois plus. Jeunes, entre deux âges, vieillards. Beaucoup d'hommes, quelques femmes. Certains dorment dans la rue, d'autres se débrouillent autrement ou possèdent un logement à eux : les normes et les logiques sociales, ici, sont bouleversées et bouleversantes. Face aux injustices sociales, Bastien n'a plus simplement envie de faire, il veut aussi faire savoir.