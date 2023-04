La chute de la maison Usher. Et autres histoires envoûtantes

Une sélection des meilleures nouvelles d'Edgar Allan Poe. Le maître du fantastique entre dans les "classiques" 10/18 ! Invité par Roderick Usher à séjourner dans la mystérieuse demeure où il vit reclus avec sa soeur jumelle Madeleine, un homme découvre son ami d'enfance souffrant d'une énigmatique maladie qui a déformé son visage et hante ses pensées. Lorsque Madeleine meurt, l'état d'Usher s'aggrave et c'est la maison elle-même qui semble l'emporter vers la folie, jusque dans sa chute. Les dix-sept nouvelles du maître du fantastique regroupées dans ce recueil sont imprégnées de la thématique fétiche de Poe : l'exploration des limites de la psyché. Sur un fil tenu entre vérité et étrangeté, les certitudes du lecteur se fissurent alors que la réalité se déforme dans l'esprit tourmenté des personnages. Convoquant névroses, expériences d'hypnose, retournements inattendus et visions infernales, Edgar Allan Poe dissèque la folie pour retrouver l'origine du mal qui ronge les hommes. Traduction de Charles Baudelaire