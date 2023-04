Communiquer avec son bébé avant qu'il sache parler, c'est possible ! La collection de cahiers parentalité soutenue par Agathe Lecaron, de l'émission Les Maternelles, revue avec une nouvelle charte graphique. Il se frotte les yeux ? Il doit être fatigué ! Jusqu'à présent, vous vous êtes basés sur vos observations pour le comprendre... Pourtant, votre bébé est déjà un pro de la communication ! En lui proposant d'utiliser des signes, vous lui permettez d'exprimer ses besoins et ses ressentis. Une formidable occasion d'enrichir vos échanges, et donc votre complicité ! Avec Mon p'tit cahier Je signe avec mon bébé... Découvrez tous les moyens de communiquer avec votre bébé : zoom sur l'évolution de la communication de 0 à 24 mois, les signes associés à la parole expliqués de A à Z, 5 bonnes raisons de signer avec son bébé. Lancez-vous en famille : le programme pour commencer à échanger, savoir repérer les bons moments pour signer, les petites astuces pour que les signes deviennent automatiques, 4 règles d'or pour éviter la frustration. Domptez l'art de bien signer : les 5 premiers signes à tenter, 7 signes pour exprimer les besoins de votre bébé, 6 signes pour parler de ce qui l'entoure, 9 signes pour exprimer ses émotions, 9 signes anticrise, etc. Amusez-vous avec les signes : 8 signes pour accompagner votre bébé dans ses activités, 8 signes pour jouer avec les animaux, 4 comptines à signer avec tendresse. Bonus : 12 vidéos disponibles via des QR codes pour apprendre plus facilement !