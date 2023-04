Poèmes en prose, brouillons, réflexions sur la poésie, fragments de correspondance : l'auteur du Parti Pris des choses nous fait entrer dans son atelier de création. Comment décrire le monde qui nous entoure, trouver le mot juste pour transcrire notre expérience de la nature, du monde végétal, du règne animal ? L'écrivain nous dévoile sa méthode mais aussi son éthique : afin de renouer avec le monde, afin d'élargir nos existences, nos mots ne doivent pas dominer les choses mais les épouser. Splendide leçon de littérature pour notre temps, La Rage de l'expression nous montre que toute manière d'écrire est aussi une manière de vivre. A retenir : Repères chronologiques ; Francis Ponge et son temps ; La structure du recueil ; Les thèmes clés de La Rage de l'expressionDossier sur l'oeuvre et sur le parcours associé, "Emancipations créatrices" : - Pourquoi lire La Rage de l'expression aujourd'hui ? - Histoire littéraire et présentation de La Rage de l'expression- Les mots importants du recueil - Deux groupements de textes- Prolongements artistiques- Exercices d'appropriation- Points de méthodeDe nombreux exercices rédigés et guidées pour préparer l'écrit (le commentaire, la dissertation, la contraction de texte) et l'oral du Bac (les analyses linéaires et la grammaire).