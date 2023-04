Bordas vacances - Je rentre en CP , est un cahier de vacances qui permet de réviser l'essentiel du programme de Grande Section (Ecriture, Lecture, Maths, Anglais et Explorer le monde). Des exercices, des histoires à lire, des jeux, des stickers à coller, et tous les corrigés détachables ! Pour des révisions stimulantes, ce cahier de vacances de Grande Section adopte sur chaque double page une structure en 4 étapes : Une histoire courte qui raconte les aventures d' Anaïs et Lucas en vacances que l'on va suivre au fil des pages : un entraînement idéal à la lecture Une rubrique " le sais-tu ? " pour que l'enfant renforce sa culture générale Des exercices de maths, d'écriture, de lecture, d'anglais, et pour explorer le monde, conçus par des enseignants et conformes au programme Un quiz en fin de page pour mémoriser les notions qui viennent d'être vues Et en + : Des pages " Pause Récré " proposant des jeux et activités créatives à partager avec ses amis ou sa famille Des stickers offerts à coller tout au long du cahier Un mémory en anglais à découper Tous les corrigés détachables Imprimé en France