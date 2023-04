Guide des MELEC. Livre élève, Edition 2023

- Tout le programme du Bac Pro Melec en un seul ouvrage ! - Les notions, normes et techniques indispensables en Bac Pro MELEC et en poursuite d'études. - Plus de 100 fifiches thématiques pour aborder les différents secteurs d'activités : réseaux, infrastructures, villes, bâtiments, industrie. - Une place importante accordée aux nouvelles technologies (BIM, smart grid, smart city, etc.) et à la transition énergétique (RE 2020, véhicules électriques et recharge, etc.) - Un ouvrage très illustré (nombreux schémas et photos). - Plus de 200 ressources numériques.