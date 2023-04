Après la mort du roi Mézence, monarque qui maintenait d'une poigne de fer les Trois Royaumes - Rerek, la Meszrie et le Fingiswold -, de nombreux nobles tentent de s'accaparer le pouvoir. Complots et trahisons mènent la danse dans ce qui s'avère un ensemble d'intrigues politiques complexes qui présagent l'éclatement prochain de la Zimiamvie tout entière. Mais Lessingham, homme au tempérament et à l'intelligence hors du commun, entend maintenir la paix entre les différents camps, quoi qu'il en coûte, et compte bien s'armer de ruse pour déjouer les conspirations des plus rebelles. Treize ans après la parution de son Serpent Ouroboros, Eddison invente une autre contrée, théâtre d'une nouvelle quête épique : la Zimiamvie. Il écrira trois romans dans ce nouvel univers, dont Maîtresse des maîtresses (1935). Ecrit dans un anglais élisabéthain d'une justesse rare, ce texte au style racé, et d'une poésie à nulle autre pareille, emporte le lecteur sur un vaste échiquier de pouvoirs qui anticipe le succès, bien des décennies plus tard, de sagas comme celle du Trône de Fer de G. R. R. Martin.