La révolution suspendue. Les Bélarusses contre l'État autoritaire

L'histoire du Bélarus indépendant est jalonnée de cycles répressifs. Depuis 1996, ce pays, en forme de conservatoire de l'Union Soviétique, où les statues de Lénine trônent encore sur les places, est tenu par un dictateur sans merci, Loukachenko, dans une atmosphère étouffante d'où il est presque impossible de s'extraire. Pourtant en 2020, une contestation populaire, à la suite d'élections truquées, le secoue. Elle se terminera dans une répression sanglante, avec le départ à l'étranger de sa jeunesse. Ronan Hervouet est parti à la rencontre de cette opposition exilée, où chacun lui raconte ces journées de lutte, puis la fuite, et la reconstruction ailleurs d'un combat qui ne s'interrompt pas. En sociologue et en fin connaisseur du Bélarus, il documente ces journées de l'été 2020 où hommes et femmes de toutes générations ont cru au changement. Ainsi entre-t-on dans une histoire immédiate peuplée de destins individuels dans un climat de roman d'espionnage. Ronan Hervouet est sociologue, professeur à l'université de Bordeaux, membre du Centre Emile Durkheim dont il a été le directeur adjoint de 2016 à 2019.