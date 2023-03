La chanteuse de bal

PrixdelaMaisonPresse23 — Un roman tendre porté par des héros ordinaires, lumineux et attachants Au village de Beautemps près de Toulouse, tout le monde se connaît. Les jumelles sexagénaires Claude et Claudine assurent les cancans, Juliette, sosie de Marylin Monroe, est l'heureuse propriétaire du salon de coiffure et Antoine l'infirmier essaie de soigner ses patients aussi bien que son chagrin d'amour.

Si aujourd'hui les habitants semblent mener une vie paisible, le village a été le théâtre d'un terrible drame quarante ans plus tôt : un incendie au cours de la fête du 14 Juillet au cours duquel sept jeunes ont perdu la vie.

Et lorsqu'une mystérieuse inconnue vient s'installer à Beautemps, la tranquillité du village semble à nouveau menacée...