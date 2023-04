Début des années 2000, Sergio, un dessinateur argentin, arrive à Paris avec l'objectif de faire publier ses dessins. Entre ses balades sur le boulevard Magenta et les week-ends qu'il passe à la bibliothèque publique de Beaubourg à écouter les cassettes de la méthode Assimil pour apprendre le français, il cherche un éditeur. En attendant, il faut bien travailler et, grâce aux relations de son ami le Chilien, appelé aussi le Cow-boy, il se retrouve apprenti sur les chantiers parisiens. Mais un dessinateur ne se transforme pas en maçon ni en bête à gravats du jour au lendemain, et le langage des outils se révèle finalement plus difficile à retenir qu'une langue étrangère. Qu'importe, car l'oeil scrutateur est toujours aux aguets, qui donne l'occasion à notre héros de saisir avec finesse, intelligence et poésie toute une galerie de scènes et de personnages aussi insolites que touchants.