Le fardeau tranquille des choses

Après En même temps, toute la terre et tout le ciel, le nouveau roman tant attendu de Ruth Ozeki, lauréat du prestigieux Women's Prize for Fiction. Puissante et lyrique, une oeuvre unique pour nous conter l'histoire poignante d'une mère et de son fils sur le point de perdre pied. Il y a un an, la vie du jeune Benny basculait. Son père adoré trouvait la mort dans un accident. Depuis, Benny et sa mère Annabelle souffrent du vide laissé par l'absence. Depuis, Annabelle remplit névrotiquement la maison de tous les objets qu'elle peut trouver. Depuis, Benny entend des voix. Comment trouver la paix au milieu du chaos ? Comment s'ouvrir aux autres quand on est envahi par la solitude ? Son refuge, Benny va le trouver à la bibliothèque. Un lieu propice au calme, à l'ordre et aux rencontres. Il y aura cette jeune graffeuse et son malicieux furet, et ce SDF poète et philosophe. Il y aura surtout un livre. Le livre qui va raconter sa vie à Benny, l'aider à entendre sa propre voix et à se reconnecter à sa mère. Pour que mère et fils retrouvent enfin le chemin de l'apaisement...