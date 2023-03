"Résilience" : comment transformer nos territoires. Coffret avec 6 cahiers

La boîte à idées incontournable de la résilience pour les élus et leur territoire : 6 cahiers dépliables en de grands posters illustrés et infographiques ! Chaque cahier est conçu comme une véritable boite à idées et solutions inspirantes pour l'engagement dans la résilience et la transition écologique de son territoire : infographie/chiffres clés, exemples-chocs, témoignages originaux d'élu. es pionniers, recommandations sélectionnées ou ressources pour aller plus loin. Les cahiers "territoire" : reprennent en pages dépliables les éléments clefs du chapitre "territoire" correspondant. Ils s'achèvent sur un grand poster qui visualise les transformations à opérer sur le territoire et les recommandations aux décideurs.