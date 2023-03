Arminé est Arménienne. Elle vit à Gyumri quand, en 1988, un tremblement de terre dévaste cette région de l'Arménie et clôt sa première vie. Il lui faut alors se reconstruire et inventer ses vies futures. Arminé s'affranchit du destin et, avec une force inouïe et une soif d'indépendance, se lance dans des projets fous qui lui permettent de rester vivante pour bâtir sa deuxième puis sa troisième vie. C'est Frédo Burguière, chanteur des Ogres de Barback, en quête de ses origines arméniennes, qui nous raconte l'histoire d'Arminé, dans un dispositif narratif ingénieux, renforcé par le travail du dessinateur Aurel, qui alterne textes illustrés, planches de bande dessinée et album photo dessiné pour nous guider à travers ce récit en partie autobiographique. Frédo et Aurel, qui ont co-écrit le scénario, racontent sans mélodrame, mais avec humanité, sensibilité et quelques touches d'humour, l'histoire d'une femme qui se bat contre la fatalité depuis longtemps, dans un pays blessé. Les 3 vies d'Arminé n'est pas seulement l'histoire d'une femme, c'est aussi une façon de raconter un pays, de s'interroger sur nos origines et sur ce que nous en faisons, et de parler de nos différences culturelles. Cette bande dessinée est préfacée par Simon Abkarian et complétée par un entretien avec l'historien Raymond Kévorkian.