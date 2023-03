Oracle enchanté des contes de fées. Le livre & le jeu de 36 lames

Pénétrez dans l'univers enchanté des contes de fées grâce à cet oracle, créé par Emilie Porte, qui dévoile la dimension cachée des histoires et des personnages de votre enfance. Que vous soyez confronté à la vérité du miroir magique, sur le point de saisir la clef de votre destinée ou égaré dans la forêt profonde... , la richesse symbolique des contes vous guidera dans votre vie et votre quête de vous-même. Vous vous découvrirez tendre comme la fée, rusé comme le loup, rebelle comme la sorcière ou irascible comme le dragon... et comprendrez mieux vos choix et vos comportements. Alors laissez le Petit Poucet, Cendrillon ou la Petite sirène vous parler de vous et réenchanter votre vie.