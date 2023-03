Mon coffret de Pâques. Un super kit avec accessoires pour préparer Pâques !

Un coffret de papeterie très complet pour aider votre enfant à préparer et fêter Pâques ! Tout plein d'accessoires pour passer la meilleure fête de Pâques possible : - Un carnet pour noter les cadeaux souhaités et ceux à offrir à sa famille - Un journal guidé à compléter : note ce que tu as fait pendant les vacances de Pâques, tes meilleurs moments des fêtes de Pâques... - 2 pages de photobooth pour faire des photos rigolotes en famille ou entre amis ! - Un poster pour coller les photos des meilleurs moments de Pâques ! - 15 cartes et enveloppes pour souhaiter de joyeuses Pâques à tous ses amis - 1 page de stickers pour décorer ses cartes ou son carnet