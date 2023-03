Petite soeur [EDITION EN GROS CARACTERES

Après l'accident, Beth s'était échappée, mais à présent il lui faut revenir. Retrouver la campagne déserte du Maine, des souvenirs terrifiants et des vérités cachées, la maison qui n'avait jamais été un foyer. Et retrouver sa soeur... Beth ne connaît personne à Oldham. Seulement Francie, sa petite soeur. Francie a un ami, Andrew, qui partage ses secrets... mais ne veut pas la partager, elle. Beth et Francie vont se retrouver seules, face à des secrets qui tuent.